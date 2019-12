Les classes de Mise à niveau en cinéma audiovisuel (Mancav) constituent un cursus complet d’un an à l’issue de la terminale. Elles offrent à des élèves titulaires du bac des séries générales et STI2D une formation pour posséder les acquis nécessaires à l’intégration d’un BTS Métiers de l’audiovisuel ou de certaines écoles de cinéma. Elles proposent aux bacheliers des séries L et ES un complément dans le domaine technique et scientifique et aux séries S et technologique son miroir dans les domaines culturels et artistiques. La sélection se fait sur dossier.

La Mancav n’est pas diplômante, mais elle représente une année préparatoire pour une poursuite d’étude en BTS Métiers de l’audiovisuel (options Métiers de l’image, Métiers du son et Montage et postproduction, notamment), en DN MADE (Diplôme national des métiers d’art et du design) Son ou Lumière, en filière universitaire licence Arts du spectacle (mention Cinéma Audiovisuel), à l’ENSLL, Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, etc.