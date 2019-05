MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ

Depuis 2006 se tient à Brue-Auriac (83) la Viradabrue, une manifestation des Virades de l’espoir placée sous l’égide de l’association Vaincre la mucoviscidose, qui a pour but de récolter des fonds pour lutter contre cette maladie. Le partenaire et prestataire technique Pan Pot a proposé une généreuse fiche technique comprenant 76 dalles StarPanel de Starway, pilotées par un MediaMaster Pro d’Arkaos via un scaler VSP 628PRO de RGBlink, un système de diffusion line array JBL composé de huit enceintes VTX-V20, six subwoofers VTX-G28 et des enceintes AC28 en front, l’ensemble amplifié par les Vrack 4 de Crown, une console Soundcraft Vi6 en face, une dizaine de projecteurs automatiques Vari-Lite VL3015LT et six DataKolor 25FC de Starway. ■