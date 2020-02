MARIAGE EN MAGENTA

A l’occasion d’une cérémonie de mariage, dans l’Ain, proche de Lyon, un château a revêtu une couleur magenta à la demande des époux. Cet éclairage architectural était destiné à mettre en valeur les pierres anciennes, les tours et les fenêtres du bâtiment, ainsi que les nombreux arbres du domaine. Pour colorer l’édifice, Able Events a déployé une sélection de projecteurs Starway composée de 14 Boxkolor UHD pour un éclairage autonome des piliers et des arches, une barre Ariane 1430 FC pour la mise en lumière de la tour et des Stronglite, utilisés ici pour transformer la couleur des arbres. ■