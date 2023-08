Marketing Communications Specialist – level TBD

Département : Marketing / Région : Europe

ETC, spécialisé dans les technologies de l’environnement visuel, est à la recherche d’une personne dynamique et créative pour rejoindre son équipe marketing très active en tant que spécialiste de la communication marketing. Ce poste sera basé dans leurs bureaux de Paris.

Dans ce rôle varié et gratifiant, vous travaillerez avec des membres clés de l’équipe marketing mondiale pour produire du matériel marketing attrayant et ciblé. Vous fournirez du contenu pour les sites web, le marketing par courriel, les médias sociaux, les communiqués de presse, les articles de blog, les publicités imprimées, les brochures, les dépliants et la publicité en ligne. Outre la création de contenu original, vous devrez préparer et distribuer des courriels et des communiqués de presse, relire des textes, les adapter à différentes régions et les publier en ligne. Vous entreprendrez également une série d’activités en rapport avec les salons professionnels, les sessions de formation et les événements organisés par les concessionnaires.

Des compétences de base en Photoshop et une expérience des logiciels de marketing par courriel et des systèmes de gestion de contenu seraient utiles. Si vous pensez avoir ce que nous recherchons, n’hésitez pas à nous contacter.

Responsabilités des représentants :

Servir de contact principal pour les relations publiques de l’ETC en France

Recherche et rédaction de communiqués, d’histoires d’installation et de témoignages • Distribuer les communiqués à la presse • Produire des dossiers de presse pour les salons professionnels • Fournir du contenu pour l’intranet et l’internet de l’entreprise • Créer et entretenir des relations avec les rédacteurs en chef des magazines et d’autres acteurs clés du marché et des médias.

Répondre aux demandes des médias et aux interviews

Produire un album de critiques et d’annonces • Effectuer des recherches sur la concurrence et les tendances du marché.

Planifier et exécuter avec succès des salons et des événements

Coordonner les réservations d’hôtel, la restauration et la logistique connexe • Travailler avec les monteurs d’éclairage, les halls d’exposition et les syndicats pour construire le stand • Travailler avec le centre d’exposition pour répondre aux exigences du stand • Travailler avec les ressources internes pour répondre aux exigences du produit • Travailler avec les ressources internes pour créer les invitations, la documentation, les graphiques, etc. nécessaires • Utiliser le système de gestion de la relation client (CRM) de l’entreprise pour gérer les prospects et les transmettre à l’équipe de vente • Contrôler le budget et documenter les dépenses.

En tant que membre de l’équipe P&A, participer à la création de publicités dans les médias pour soutenir les plans de marketing

Fournir le contenu nécessaire, y compris les traductions, en collaboration avec le personnel interne et les fournisseurs externes • participer à la refonte et à la révision des documents, le cas échéant • Vérifier l’exactitude des textes, en collaboration avec le personnel interne si nécessaire • S’assurer que les normes d’identification de l’entreprise sont respectées.

Aider à la création, à la production et à la distribution de la littérature, de la papeterie, de l’emballage, des catalogues, des power points, de la documentation technique, du SWAG et d’autres supports de vente

• Fournir le contenu nécessaire, y compris les traductions, en collaboration avec le personnel interne et les fournisseurs externes • participer à la refonte et à la révision des documents, le cas échéant • Vérifier l’exactitude des textes, en collaboration avec le personnel interne si nécessaire • S’assurer que les normes d’identification de l’entreprise sont respectées

Participer à l’élaboration et à la production de projets spéciaux liés à l’entreprise et au marketing afin de soutenir les objectifs de l’entreprise et du marketing • Fournir les orientations et le contenu nécessaires pour mener à bien le projet • Travailler avec le personnel interne et les fournisseurs externes, le cas échéant.

Contrôler les dépenses, respecter les budgets, contribuer à la planification et à l’identification des besoins budgétaires futurs

Effectue d’autres tâches qui lui sont confiées • Mener à bien des projets et des missions spéciales de manière positive et dans les délais impartis.

Exigences minimales : Grade et niveau à déterminer en fonction de la formation et de l’expérience.

• Diplôme en marketing, communication, relations publiques ou dans un domaine connexe, ou plus de 6 ans d’expérience comparable dans des postes à responsabilité croissante dans un domaine connexe • Tous les niveaux d’expérience professionnelle au-delà du minimum requis seront pris en considération • Expérience de la gestion de comptes de médias sociaux d’entreprise • Maîtrise de l’outil informatique Office 365 et des applications associées, des logiciels graphiques et des logiciels de marketing par courrier électronique • Souci du détail et flexibilité • Capacité à communiquer avec une grande variété de personnes et de nationalités • Connaissance des techniques et des produits d’affichage et de publicité • Solides compétences en matière de relations interpersonnelles et de négociation • Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais et des calendriers stricts • Solides compétences organisationnelles, capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois • Maîtrise du français – à l’écrit et à l’oral • Solides compétences en anglais – tant à l’écrit qu’à l’oral • Capacité à travailler avec un minimum de supervision directe • Capacité à voyager selon les besoins.

