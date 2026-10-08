TT+ Audio fait sa tournée des festivals

Né avec le siècle, ce festival qui porte bien son nom se déroule dans différents lieux emblématiques de Marseille. Une programmation diversifiée et de qualité et le grand soin accordé à l’accueil des publics et des artistes sont la marque de l’événement, qui a bénéficié cette année sur le site de la Vieille Charité d’une diffusion principale signée TT+ Audio et déployée par le prestataire MDE Sound Live.

MDE Sound Live est implanté depuis plus de 40 ans à Marseille. Ce prestataire généraliste fournit des solutions clé en main en sonorisation, éclairage, vidéo et structures, et travaille depuis de nombreuses années pour le festival Marseille Jazz des cinq continents. Cette année, MDE gère le site exceptionnel de la Vieille Charité, dans le quartier du Panier, qui accueille huit concerts en quatre soirées.

MDE Sound Live est utilisateur de longue date des solutions RCF, et c’est tout naturellement que l’idée est venue aux équipes du prestataire d’y implanter une diffusion TT+ audio, la marque live prémium du fabricant italien.

Le festival Marseille Jazz des cinq continents constitue donc une des étapes de la tournée des festivals organisée en 2026 par l’équipe française de RCF pour démontrer en conditions réelles les capacités de la gamme TT+ Audio. Ingé-son et caleur système expérimenté, Olivier Bertrand est l’ambassadeur technique de la marque. Accompagnant les équipes locales dans la préconisation et la mise en œuvre des systèmes TT+ Audio, Olivier est présent sur site chaque jour pour répondre aux attentes des équipes accueillies.

À Marseille étaient aussi présents le directeur des ventes RCF Ismaël Hifda et le commercial Sud-Est Alain Rhode.

Un répertoire exigeant

Pour apprécier une diversité de besoins sonores, nous avons choisi d’assister à deux soirées très différentes. Tout d’abord un programme avec une première partie assurée en acoustique par Collision Douce, suivie d’une performance liant le danseur de flamenco Israel Galvàn à un sextet dirigé par le trompettiste Michael Leonhart, dans une réinterprétation de l’album de Miles Davis Sketches of Spain, datant de 1960.

On connaît les attentes des musiciens de jazz en ce qui concerne le son, on ne se doutait pas de celles du danseur de flamenco. Non moins de 12 micros PZM et contact ont été positionnés sur scène par l’ingé-son dédié, qui accompagne l’artiste sur toutes ses dates et ne se consacre qu’au son du flamenco. Presque une heure de réglages à la tablette seront nécessaires pour peaufiner aux petits oignons le son du plateau, avant de continuer sur un temps équivalent pour les balances de face, pour que les différentes zones (praticables, moquette, sable et scène nue) sonnent exactement comme le souhaite l’artiste qui va évoluer au gré de ses inspirations sur cette palette sonore scénique.