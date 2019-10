MARTIN AUDIO À LA RECHERCHE DES ACOUSTIQUES PERDUES

Alamire, fondation belge de recherche en musicologie, est spécialisée sur l’étude de la vie musicale aux Pays-Bas et en Belgique du Moyen-Age au XIXe siècle. Au cœur de sa bibliothèque vocale se trouve un laboratoire de sons interactif piloté par Sound Adventures, de Martin Audio, et installé par Face Projects. Il fonctionne à partir des enceintes de la série CDD de Martin Audio. A la fois studio d’enregistrement et salle de spectacle, ce laboratoire permet aux interprètes de se plonger dans l’univers sonore de l’époque. Les musiciens chercheurs y interprètent des pièces polyphoniques en modifiant le délai et en ajoutant de la réverbération afin de recréer les conditions acoustiques exactes des lieux dans lesquelles elles furent composées. ■