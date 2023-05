Les accessoires WPMTRIGI ou WPMTRIGI-W pour le sub SXC115, offrent des solutions d’installation plus économiques. Ces cadres permettent d’interfacer le wpm et le sxc115, par une installation combinée en ligne de WPM et de SXC115. L’utilisation en association avec un SXC115GRIDI permet de piloter le SXC115. Il pèse : 5,83 kg et résiste aux intempéries.