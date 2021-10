Martin Audio Blackline XP12

Afin de se souvenir de la position du pavillon du moteur sans être obligé de démonter la grille à chaque fois, le logo Martin peut lui aussi faire l’objet d’une rotation d’un quart de tour, rappelant ainsi le sens du moteur. La face inférieure reçoit le traditionnel puits de diamètre 35 mm pour la mise sur pied et les deux faces latérales les poignées pour le transport et la manutention. Tous ces éléments sont fixés depuis l’intérieur de l’enceinte. Cette absence de rainurage et d’éléments visibles sur les faces externes renforce ainsi l’esthétisme de l’ensemble.

Sur la dernière face, à l’arrière, prend place le module d’amplification et de contrôle des paramètres de l’enceinte, les connecteurs audio et le connecteur pour le câble d’alimentation secteur. Toutes les faces sont pourvues de points d’accroche occupés par des vis très discrètes à tête fraisée à six pans creux de diamètre M8. Ces dernières peuvent être ôtées et remplacées par des anneaux de levage afin de suspendre l’enceinte ou de permettre, pour celles qui sont situées à l’arrière, de maintenir le kit optionnel WB10/12B pour une fixation murale.

UTILISATION

Au niveau de la plaque arrière, on trouve un interrupteur on/off, une embase secteur pour l’alimentation électrique, deux combos jack/XLR pour les sources de niveau ligne ou instrument pour les entrées 1 et 2, une XLR mâle pour la sortie mix, un petit afficheur et un encodeur rotatif à bouton-poussoir, et deux ou trois indications sérigraphiées. C’est simple et efficace. Le menu du contrôleur de l’enceinte est bien conçu. Le réglage des différents paramètres ne devrait pas poser de gros problèmes. En tournant la molette, on navigue parmi des pictogrammes qui passent du gris au blanc. Le blanc indique que le pictogramme peut être sélectionné. Une pression sur la molette valide le choix et donne accès aux réglages associés : niveau, égalisation des entrées ou menu de configuration.