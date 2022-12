Martin audio O-Line

Un réseau O-Line peut souvent être alimenté avec un seul canal d’amplification, avec un égaliseur simple et en limitant le traitement requis. Il peut aussi entrer dans une nouvelle dimension de couverture, de cohérence et de contrôle lorsqu’il est utilisé avec un iK81, ou avec une combinaison d’amplificateur VIA2004 et de contrôleur DX4.0, pour alimenter indépendamment chaque enceinte, ce qui libère tout le potentiel d’O-Line, en affinant davantage la cohérence de la couverture et en augmentant la capacité de composer avec l’influence de la pièce et de contrôler la directivité. Une matrice O-Line ne produit pas de lobes secondaires verticaux. ■