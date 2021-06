MARTIN AUDIO TORUS, ARRAYS À COURBURE CONSTANTE OPTIMISÉ

Destinées aux portées comprises entre 15 et 30 m, les enceintes Torus sont simples à déployer. Ayant nécessité trois années de recherche, elles permettent de constituer des arrays à courbure constante, c’est-à-dire d’adapter très facilement la dispersion du système aux besoins, tout en évitant les problèmes récurrents de ce principe, à savoir les filtrages en peigne et les pertes de précision. Proposé en dispersion verticale fixe de 15 et 30°, les enceintes Torus sont équipées d’un 12’’ associé à trois tweeters de 1,4’’ et un guide d’onde réglable à 60, 90 et 75° asymétrique pour la dispersion l’horizontal. ■