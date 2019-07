MARTIN AUDIO WPS, PASSIF ET COMPACT

Le WPS est le quatrième modèle de la gamme WaveFront Precision, une évolution du MLA, qui, par rapport à un line array classique, procure une meilleure homogénéité de couverture et permet un meilleur contrôle. Le WPS est un système passif, modulaire et évolutif. Il comprend trois voies et intègre une forte densité de composants dans une ébénisterie compacte. Il compte deux haut-parleurs de 8’’ plus quatre moteurs de 4’’ avec chambre de compression et quatre autres de 1’’ placés dans un guide d’onde qui couvre toute la largeur de l’enceinte et offre une ouverture horizontale de 100°. Pour le bas du spectre, le nouveau sub cardio SCX118 devient le partenaire idéal du WPS.■