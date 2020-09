MARTIN BY HARMAN ELP

La gamme ELP (CL et WW) s’agrandit avec l’arrivée de deux objectifs avec zoom. Ces derniers sont proposés en noir ou blanc, avec une ouverture de 15 à 30° ou de 25 à 50°. Les tubes optiques de l’ELP sont compatibles, tout comme les accessoires, avec les normes de l’industrie. Equipés de six lentilles, ces objectifs promettent une sortie ultralumineuse, une projection plane et homogène et une mise au point nette semblable à une lentille statique – avec la vitesse et la flexibilité d’un zoom. Les commandes de zoom et de mise au point sont indépendantes et un mécanisme de verrouillage antidérapant est intégré pour faciliter le rendu de projection souhaité. L’accès est facilité pour l’entretien et le nettoyage. ■