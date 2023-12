Martin ERA 700 Performance IP

ERA 700 Performance IP est IP66 et prend en charge les protocoles Art-Net et sACN. Il s’intégrera facilement dans les designs existants et propose des fonctionnalités de sécurité assurant un fonctionnement ininterrompu et une transmission continue des données.

Avec un flux lumineux de 26 000 lumens, il intègre un boîtier anti-effraction, assurant une protection contre l’accès non autorisé à l’alimentation et aux connectiques. Cela en fait un outil fiable pour de nombreuses applications et lui permet notamment de disposer de la certification IP66.

Il est doté d’un mélange de couleurs CMJC, de deux roues de gobos, deux prismes, deux frosts, des gobos, d’une roue d’animation et d’un système complet de couteaux offrant une boîte à outils complète aux concepteurs lumière.

Les nouveaux designs de gobos s’adapteront aussi bien sur les applications de musique live et spectacles que pour des théâtres ou dans les installations architecturales.

L’ERA 700 Performance IP dispose d’un design astucieux de joint d’étanchéité ainsi que des innovations empruntées aux produits Martin Exterior qui permettent un accès facile aux changements de gobos et aux éléments pouvant être entretenus, sans avoir besoin d’outils spéciaux ni endommager la protection IP.

Aujourd’hui, les applications de tournées et d’installation nécessitent des appareils IP66 plus légers et plus compacts, et le modèle ERA 700 Performance IP pèse moins de 40 kg et mesure 759 mm de hauteur.

Disponible en blanc et noir, il s’intègrera harmonieusement dans de nombreuses installations extérieures, des parcs à thème aux navires de croisière.