Ce projecteur pixellisé est doté du mélangeur de couleur breveté (RVB + blanc) et d’un beam shaper rotatif. Les segments pixelisés permettent de modeler le faisceau et de créer des effets dynamiques et animés. Les couleurs se mélangent avec l’optique wash pour réaliser des projections lumineuses. Il peut être piloté via P3 ou la plupart des protocoles standards. ■