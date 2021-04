Martin Mac aura PXL

LAISSEZ-MOI FAIRE LES PRÉSENTATIONS

C’est toujours une affaire d’opinion, mais je le trouve beau, ce Mac Aura PXL. Il récupère le style de la gamme Martin avec ces branches à la fois courbes et anguleuses. Pour tout dire, le carton et la coque de protection sont les mêmes que pour le Mac Allure que nous avions testé précédemment. De ce fait, un projecteur Martin est reconnaissable entre mille.

Premier signe particulier par rapport à ses prédécesseurs : exit l’électronique sur la tête et la base mono-crochet. On trouve ici un socle plus massif, avec connecteurs et écran d’un côté, une face vierge de l’autre, et quatre omégas en dessous pour une plus grande stabilité. Enfin, l’arrière perd son aspect bombé, pour laisser place à une grande surface d’aération.

Il est grand, ce PXL ! Effectivement, avec 51 cm de haut et 15 kg sur la balance, c’est 15 cm de plus et près de trois fois la masse du premier du nom. Toutefois, 15 kg, ça reste raisonnable pour une machine si lumineuse, comme on pourra le voir un peu plus tard.

Martin a fait le choix de placer écran et connecteurs les uns à côté des autres. On trouvera tout le nécessaire avec TrueOne in/out, double Ethernet et DMX cinq broches entrée/sortie.Une trappe donne l’accès à la pile rechargeable, qui permet d’adresser la machine hors tension, et à une prise USB pour la mise à jour du micro-logiciel. En parlant du menu, la navigation se fait à l’aide de quatre boutons, et on y retrouve une interface familière, l’écran n’étant toujours pas tactile. On pourra également paramétrer le projecteur via RDM, ou le mettre à jour avec le logiciel P3 de Martin.