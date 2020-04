Martin MAC Aura PXL

Martin by Harman annonce l’arrivée du MAC Aura PXL, dernière référence de la gamme MAC Aura, ajoutant le mode pixel-par-pixel qui manquait aux MAC Aura et MAC Aura XB. Esthétiquement, sa base est la même que celle du Mac Allure, et la tête un peu plus grande que ses aînés (plus grande que celle du Mac Aura XB mais plus petite que celle du Mac Quantum) pour une masse totale de 15,6 kg. Niveau faisceau, les collimateurs de la face avant sont plus gros, il développe plus de puissance, avec 19 LEDs de 40 W, et un effet Aura boosté, et dispose d’un zoom avec plus d’amplitude (7-55°). Concernant la connectivité, il propose le même switch Ethernet deux ports que le Mac Allure. Cela lui permet, en plus d’accepter les protocoles DMX, ArtNet et sACN, de faire partie de la famille des machines compatibles avec le protocole propriétaire P3 de Martin, lui permettant d’être intégré dans un système de pixel mapping. Ce mode multi-lampe permet le contrôle individuel de chacune des 19 LEDs principales, mais également des 141 LEDs de l’effet Aura. Chose intéressante pour plus de contrôle, il dispose d’un paramètre permettant à l’opérateur de donner la main à la console ou au serveur P3 selon les tableaux. Ce grand nombre de pixels a une contrepartie, avec des modes DMX de 17, 32, 89 et… 512 paramètres. Toujours basé sur un moteur RVBB calibré d’usine, il obtient un CRI de 74 (avec un gros travail sur les pastels). ■