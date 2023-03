Martin Mac Aura XIIP – Lyre Wash

Le nouveau venu de la famille Mac Aura revient à des formats plus compacts que le PXL, sans pour autant égaler les Mac Aura et Mac Aura XB. Légèrement plus lourd que ces derniers (environ 9 kg), il est aussi plus massif, notamment au niveau de la base. Mais au vu de la quantité d’électronique embarquée, c’est assez compréhensible.

Extérieurement, on retrouve un pur projecteur Martin reconnaissable à la forme de ses bras. Contrairement aux générations précédentes, on passe sur un projecteur qui suit la tendance des sept LEDs recouvertes par une lentille aux dômes épais.

À l’arrière de la tête, pas d’écran de contrôle comme sur son ancêtre, mais des poignées moulées, pensées pour un transport rapide. Une excellente initiative du constructeur danois.

Comme à l’habitude maintenant sur les projecteurs Martin, on trouve connectique et écran du même côté du projecteur, avec une alimentation in/out en True1, du DMX cinq broches et les deux prises Ethernet. Pour les mises à jour de firmware, un emplacement USB type C est prévu. La base est également flanquée de poignées de transport. En dessous, on trouve quatre omégas, un pas de vis M12 pour crochet, et deux anneaux attache-élingue.

Faisons un point sur la certification IP54 de la machine. C’est un choix audacieux que fait Martin face à l’avalanche de références IP65 actuelle. Pour rappel, 54 correspond à un équipement électrique protégé des infiltrations limitées de poussière et des projections de liquides. Ce projecteur demandera donc un entretien de dépoussiérage interne, certes moins régulier qu’un appareil IP20, mais plus qu’un IP65. Concernant l’eau, le 5 de l’indice IP65 correspond à une protection contre les jets d’eau. Le Mac Aura XIP étant 54, il ne peut donc subir ces conditions extrêmes mais pourra résister aux projections de liquides.

Malgré tout, Martin propose des arguments intéressants pour contrer cette certification moindre. Avec, en premier lieu, l’absence de vitre recouvrant la lentille, point noir des washs IP65 qui créent des reflets disgracieux. Pour s’en passer, Martin a entouré sa lentille d’un soufflet en caoutchouc, permettant d’éviter à l’eau de pénétrer dans la machine. Et si le projecteur est laissé tête en haut durant un certain temps et que la tête se remplit d’eau, un capteur va le détecter et déclencher un mouvement pour procéder à l’évacuation des liquides. Enfin, bien sûr, les connecteurs sont protégés contre les projections par des bouchons en caoutchouc.