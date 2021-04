MARTIN MAC ULTRA PERFORMANCE

Le Mac Ultra Performance déploie 46 500 lumens à 6000K. Le moteur LED de 1 150 W a une durée de vie plus de 50 000 heures et fournit une gradation haute résolution, un stroboscope et l’effet Animotion de Martin. Le système optique fournit une plage de zoom 1:7 et un contrôle de la mise au point. Parmi les fonctionnalités, on compte un mélange de couleurs uniforme, un CTO variable, des filtres de correction colorimétrique et spectrale supplémentaires, le système de cadrage étendu de Martin, deux couches de gobos rotatifs, une roue d’animation complète, des effets d’iris, de frost et de prisme, ainsi que des panoramiques. Idéal pour les tournées, le Mac Ultra Performance ravira également les applications d’éclairage de scène et de diffusion sensibles au bruit. ■