MARTIN PROFESSIONAL ELP EN VERSION IP65

Proposé en deux versions, ELP WW IP (blanc chaud) et ELP CL IP (couleur), ce projec-teur ellipsoïdal à LEDs est compa-tible avec les utilisations en extérieur. Equipé d’un dimmer 16 bits avec quatre courbes, il peut être combiné à des tubes assurant des angles de faisceau de 19, 26, 36 ou 50°. On peut aussi lui associer des lentilles zoom en 15-30° ou 25-50°. De nombreux accessoires pour le filtrage ou l’utilisation de gobos sont également disponibles. Le modèle WW IP délivre 7 000 lm pour une IRC de 97 et 3 000 K. Le WW IP délivre 6 900 lm et un IRC de 85 en mode Hight Output. En mode High Quality, on attend 90 d’IRC pour 5 900 lm et 6 000 K. ■