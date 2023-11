Martin Professional MAC One Creative

Harman Professional Solutions annonce aujourd’hui le lancement du Martin MAC One, un projecteur beam et wash à effets visuels, doté d’une lentille Fresnel destinée à transformer n’importe quelle scène ou événement.

MAC One cumule trois domaines de fonctionnalités. Premièrement, son faisceau étroit et de haute intensité lumineuse offre la même puissance que des appareils plus grands et plus lourds pour permettre des effets volumétriques impressionnants. Sa lentille Fresnel crée un effet wash doux avec une large plage de zoom de 4 à 27 degrés, offrant des transitions fluides et de nombreux effets visuels. L’ensemble des fonctionnalités est complété par un système de rétroéclairage innovant utilisant 24 LEDs à effet RVB.

Il est doté d’une puissance de 2 400 lm et une intensité du beam de 300 000 cd. Alimenté par un moteur LED RVBL (rouge, vert, bleu, lime) de 120 W sur mesure, il promet une qualité de lumière supérieure en termes d’IRC, TM-30, TLCI à celle des projecteurs RVBB traditionnels, pour séduire les concepteurs d’éclairage les plus exigeants.

Le MAC One offre une combinaison innovante de fonctionnalités dans un format compact et léger. Le projecteur est facile à manipuler et à gérer, ouvrant un monde de possibilités créatives aux concepteurs et aux utilisateurs. Un plus grand nombre de projecteurs peut être utilisé dans un même spectacle sans compromettre le poids ou les limitations d’espace, ce qui entraîne une réduction des coûts de transport. Destiné aux concepteurs, sociétés de location ou organisateurs d’événements, MAC One permet de créer de grands effets avec de nombreux projecteurs, pour les espaces restreints ou pour occuper la scène avec des effets captivants.

« Nous sommes impatients que les designers et les utilisateurs découvrent MAC One par eux-mêmes. Dire qu’il ne ressemble à rien d’autre est vraiment un euphémisme car il détient un énorme potentiel créatif pour un format aussi compact, déclare Wouter Verlinden, responsable produit LED et éclairage de Martin. Notre objectif était de combiner un joli beam percutant avec cette lentille Fresnel classique, puis une fois que nous avons ajouté les LEDs à effet RVB, c’est devenu un projecteur capable de faire tellement de choses de manière très simple que nous avons hâte que chacun puisse en faire l’expérience en personne. »