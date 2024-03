Martin Professional MAC Viper XIP

HARMAN Professional Solutions, spécialiste mondial des systèmes audio, d’éclairage, de vidéo et de contrôle a annoncé son Martin MAC Viper XIP, le projecteur dernière génération de classe Viper qui intègre les performances du Viper et le brevet d’étanchéité XIP de Martin.

Intégrant un flux lumineux puissant, une protection XIP contre la pénétration d’eau et de poussière et des niveaux de bruit silencieux, MAC Viper XIP est idéal pour les besoins extérieurs ponctuels, mais également pour le théâtre, le broadcast et d’autres applications sensibles au bruit. Doté d’un moteur LED sur mesure de Martin, ce projecteur offre une puissance constante de 28 000 lumens.

Le projecteur émet un faisceau étroit de 5°, haute définition et à contraste élevé, et assure un maintien de la lumière sur toute la plage de zoom. Sa température de couleur de est de 5 800 K.

Le contrôle des moteurs se traduit par des vitesses de pan et tilt et des temps de réponse rapides, clé de mouvements et performances optimales, même en poursuite. Le mélange de couleurs, la vitesse du zoom et le ratio entre une sortie lumineuse de qualité, un fonctionnement silencieux, le poids et la taille réduits du MAC Viper XIP en font un outil polyvalent. Il dispose également d’une haute résolution, d’une gradation haut de gamme et d’un système de recyclage de la lumière des gobos, permettant une sortie supplémentaire de 25 % lors de l’insertion de gobos.

MAC Viper XIP exploite aussi la technologie NFC pour une configuration plus rapide via la future application Martin dédiée. Il offre également une connectivité simplifiée parmi les protocoles de contrôle les plus populaires, notamment DMX, DMX sans fil via module externe, Art-Net, sACN et Martin P3 Control (avec bypass de sécurité).

Le système optique améliore l’expérience client avec un système de projection haute résolution qui offre plus de netteté de projection des gobos et effets volumétriques.« Nous sommes fiers de dévoiler ce véritable bond en avant non seulement pour les projecteurs asservis mais aussi pour l’industrie de l’éclairage professionnel », a déclaré Henrik Kristensen, chef de produit éclairage de scène chez Martin Professional. « Nous avons pris les meilleures caractéristiques de notre Viper HID et les avons élevées à des niveaux de performance et d’efficacité de LED supérieurs. Ensuite, nous ajoutons notre technologie d’étanchéité XIP extrêmement populaire pour une utilisation en intérieur/extérieur/n’importe où. Notre MAC Aura XIP, qui a lancé la technologie XIP, continue d’être l’un de nos projecteurs les plus demandés pour les applications les plus exigeantes du monde. En avant-premières, les avis sur le nouveau MAC Viper XIP ont été dithyrambiques et nous pensons que ce projecteur a le potentiel de devenir un des projecteurs les plus exceptionnels et versatiles qui n’ait jamais existé”.