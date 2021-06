Basé sur l’esthétique et la connectique du VDO Atomic Dot, ce luminaire polyvalent de taille plus importante est un hybride à LEDs utilisable en blinder, en effet stroboscopique, en source créative avec pixelmapping ou en lumière saturée, mais aussi en wash. Il combine un faisceau intense à un effet Aura RVB. Sa forme octogonale permet de construire des surfaces uniformes avec un contrôle pixel par pixel au protocole Martin P3, en Art-Net, sACN ou DMX. IP 65, le Martin VDO Atomic Bold trouvera sa place en intérieur comme en extérieur, en concert, événementiel, club et sur les plateaux de tournage. Notons l’émulation de gradation tungstène, ainsi que l’accessoire permettant d’utiliser des filtres de PAR64. ■