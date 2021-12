De forme octogonale, le Martin VDO Atomic Bold combine dans le même luminaire un blinder couleur, un strobe, un wash et un effet eye-candy. Le VDO Atomic Bold trouve sa place en concert et émissions de télévision, mais convient également aux événements et aux marchés des discothèques haut de gamme. Quelques caractéristiques : angle de faisceau de 13°, angle de champ de 27°, rétroéclairage RVB Aura 72 LED contrôlable par pixel, compatible P3, DMX, Art-Net et sACN et Pixel-FX intégré sur le rétroéclairage et le faisceau. Les accessoires associés ainsi que les possibilités de combinaison et câblage sont les mêmes que pour l’Atomic Dot, offrant des fonctionnalités de pixel mapping étendues. ■