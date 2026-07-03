Tout au long de l’année, Eanov School propose des masterclass et des rencontres avec des professionnels de l’industrie musicale afin de permettre aux étudiants d’échanger autour des parcours, des pratiques et des réalités du secteur.

Parmi les dernières interventions organisées, les étudiants ont notamment pu rencontrer TARS, artiste originaire de Bordeaux et formé à Art School Bordeaux, qui est revenu sur son expérience de la production musicale, de la performance et de la construction d’un projet artistique dans l’univers des musiques électroniques.

Une autre masterclass a réuni DJ Dylann, artiste issu de la scène parisienne et ancien étudiant d’Eanov School. Cette rencontre a permis d’aborder son parcours, ses influences musicales et les spécificités des esthétiques Afro House, Amapiano, Afrobeat et House Music.

Ces rendez-vous réguliers s’inscrivent dans la démarche pédagogique d’Eanov School, qui place les échanges avec les professionnels au cœur de la formation et de la découverte des métiers de l’industrie musicale.