MASTERCLASS RME CHEZ MUSIQUE POINT COM le samedi 19 Mai



La prochaine masterclass RME aura lieu le vendredi 18 mai et samedi 19 mai au sein de la boutique Musique Point Com, situé au 3 rue Edouard Branly à Mundolsheim. Rendez-vous à partir de 10h30 pour découvrir l’univers RME et Audio-Technica, accompagné de Bertrand Allaume, spécialiste RME.

Retrouvez les détails de cette Masterclass en ligne sur blog.audio-technica

