Nous avons été contactés et relayons cette alerte concernant plusieurs sociétés de location de matériel qui semblent être victimes d’une arnaque. Des personnes se présentent avec de fausses pièces d’identité, louent du matériel et ne le restituent pas. Cela représente des dizaines de milliers d’euros de matériel volé.

Chez S2A Production, deux personnes sont venues récupérer du matériel technique dans le cadre d’une location. Le matériel n’a jamais été restitué. À ce jour, malgré plusieurs tentatives de contact, plus aucune nouvelle et les numéros de téléphone ne répondent plus.

Matériel concerné :

3 Flightcases rackable sur chariot contenant :

– 1 x Shure ULXD4DE-G51 – N° série : 3EC18411414

– 1 x Shure ULXD2-58-G51 – N° série : 3ED01743950

– 2 x Shure ULXD1-G51 – N° série : 3DK03400497 / 3DL02112765

– 1 x Shure ULXD2-B58-G51 – N° série : 3DL24102909

– 1 x Ampli LA-4 – N° série : 5105064

– 1 x Ampli LA-4X – N° série : 1180062566

– 2 x DPA – N° série : P183380 / P184340

– 1 x Shure UA844+SWB-E – splitter d’antenne

Tout le matériel est identifié au nom de S2A Production.

Si ce matériel vous est proposé à la vente, à la location, ou si vous avez des informations permettant de le localiser, merci de ne pas acheter ce matériel et de prévenir immédiatement S2A Production : 07 69 82 09 61

Une démarche judiciaire officielle est en cours afin de signaler les faits aux autorités compétentes.

Plusieurs sociétés sont concernées par ces arnaques : près de Paris, Bordeaux, et à Ars en Moselle.