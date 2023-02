La matrice audio Dante JS-DSP de la marque Segon Professional Audio offre huit entrées et huit sorties en utilisant une technologie DSP. Le module Dante intégré assure une bande passante élevée, une faible latence, une compatibilité élevée avec du matériel tiers et des solutions fiables pour la transmission audio en réseau. Cette matrice inclut de multiples outils de traitement du son typiques de ce type de produits, égalisation, délai, annulation d’écho…, ainsi que des fonctions d’interaction avec les caméras vidéo. La matrice est compatible avec les enceintes murales et haut-parleurs JS-POE. Segon est distribué en France par Rondson. ■