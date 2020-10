MATRICE MIXEUR DYNACORD MXE5

Très polyvalent, ce rack se destine au live comme à l’installation. C’est le premier membre de la famille MXE. Il propose 24 in x 24 out. Les entrées sont articulées en 12 analogiques au niveau micro/ligne et des entrées Dante. En sortie, également le Dante ainsi que 8 analogiques ligne. Le MXE5 s’utilise aussi en hub audio sur IP. Sa latence est de 0,22 ms et le rapport signal/bruit supérieur à 118 dB. Les signaux sont routés et matricés et bénéficient de traitements complets (dynamique, égalisation, délai, ducking…). Le MXE5 s’intègre aussi dans des configurations de type Q-Sys. Une prochaine mise à jour du logiciel intégrera l’automix, l’atténuation d’écho, le gain automatique et la réduction du bruit ambiant. ■