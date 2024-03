Matrices de traitement Integra Work Pro

Destinée au marché de l’installation, la série Integra offre une architecture DSP configurable par canal, permettant d’ajuster les gains, l’égalisation, la compression, la limitation et bien plus encore. L’Integra huit canaux est livré avec Integra 8S, un logiciel de gestion des paramètres natif, gratuit et puissant. Les versions Integra 16+ (16 canaux) et Integra 32+ (32 canaux) sont dotées d’entrées Dante et prises en charge par le logiciel Integra Plus, également gratuit, qui intègre toutes les caractéristiques d’Integra 8S, ainsi que des fonctions telles que le noise gate, l’égalisation paramétrique 31 bandes, le Ducker et le voice tracking pour la synchronisation des caméras vidéo.