Maya Altitude en Nexo

A 2300 m d’altitude, le restaurant Maya Altitude est situé aux Trois Vallées dans les Alpes françaises. Le système de sonorisation du restaurant en Nexo a été installé par Mediacom, diffusant de la musique à l’intérieur et à l’extérieur de la salle. Le système est alimenté par un rack de quatre processeurs Nexo NXAMP4X1MK2 et un NXAMP4X2MK2 à 4 canaux, avec des préréglages facilitant la configuration du système combinant les enceintes des séries ID et P+. La possibilité de modifier les caractéristiques de dispersion des ID24 et des P12 assure une couverture cohérente de la salle d’une capacité de 300 convives et une expérience d’écoute fluide lors du déplacement vers la terrasse. Un DJ set complet a été aussi été installé. ■