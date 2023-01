Media server Pixera AV Stumpfl

Ce media server puissant est parfait pour les applications graphiques en temps réel très exigeantes et les configurations de diffusion. La prise en charge des E/S 12G-SDI, un taux de lecture de données par défaut de 10 Go/s et cinq emplacements PCI 4.0 configurables sont quelques-unes des principales caractéristiques du système du serveur pour la lecture 4K et 8K. ■