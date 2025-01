La société monégasque Mediacom by Dushow a récemment acquis un serveur vidéo Simplylive RiMotion de Riedel, une suite logicielle innovante basée sur des serveurs COTS regroupant plusieurs applications dont la production live multicaméra, les ralentis, l’enregistrement, le streaming et le replay. Ce nouvel outil, exploité par seulement deux opérateurs, leur a permis de réaliser en octobre dernier les Masters de Tennis Junior de Monte-Carlo. Grâce à l’agilité de Simplylive et notamment son interface utilisateur développée pour simplifier la production vidéo multicaméra, Mediacom by Dushow peut proposer des services de qualité broadcast pour tous types d’événements live, sur site ou à distance.