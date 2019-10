MEDIAPARC S’ÉQUIPE EN LAWO

Les radiodiffuseurs suisses RadioFr et La Télé ont modernisé leurs installations, les regroupant à Fribourg sous le nom de Mediaparc dans un grand complexe, qui héberge également des plateformes de distribution de médias numériques complétant les services de diffusion en direct de RadioFr. Ce sont les consoles Lawo Ruby et les écrans VisTool qui ont été choisis pour les studios et les cabines de montage, tous alimentés par un seul et même moteur de mixage Lawo Power Core DSP. La fibre optique assure le partage de l’audio sur toutes les zones. Une suite complète de production radiophonique contient un moteur Ruby avec Power Core 12 faders, ainsi qu’une console mc236, qui peut être déplacée pour effectuer des mixages en extérieur. ■