MÉLANGEUR EN RACK ECLER

Successeur du modèle eHMA240, dont il s’est délesté de la moitié du poids, le mélangeur eHMA 250 est doté de six entrées et quatre sorties, le tout au format 1 RU. Les entrées audio symétrique/asymétrique, micro/ligne, de même que le réglage du gain d’entrée, sont disposés sur la face arrière. Il intègre une alimentation fantôme (15V), ainsi qu’une entrée « pager » avec fonction carillon. Plusieurs options de sortie haute et basse impédance lui permettent de s’adapter à tout type d’installation : 250 W @ 4Ω / 8Ω / 50V / 70V / 100 V, quatre sorties mono zone pour les applications à haute impédance avec interrupteurs on/off sur le panneau avant ou sortie en mode basse impédance. Le mode veille automatique réduit la consommation d’énergie. ■