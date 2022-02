Mélangeur SSL Big Six

Basée sur la console de mixage Logic SiX, BiG SiX propose 16 canaux de qualité studio avec port USB, des capacités de traitement supplémentaires et de routage avancé, le tout avec la qualité SSL. La conception SuperAnalogue™ de la console offre le punch, la clarté et la distorsion ultra faible que les ingénieurs adorent dans les consoles 9000. Une « version essentielle » du compresseur de bus SSL G-Comp est également incluse, désormais avec un égaliseur à trois bandes basé sur l’emblématique console SSL 4000E. Les producteurs et les ingénieurs de mixage apprécieront la section de monitoring complète de BiG SiX, ainsi que la sommation analogique à 18 canaux. ■