L’histoire de Menzi ebz remonte à 1943 avec la création de Walter Eichenberger Theatre Lighting, puis à 1999 avec la création de MBelectronics par Marco Menzi, qui deviendra plus tard Menzi Eventtechnik. La fusion de ces deux entreprises en 2010 a donné naissance à Menzi ebz ag, sous la direction de Marco Menzi et Andreas Stahl. Menzi ebz distribuera l’ensemble de la gamme MDG en exclusivité en Suisse et au Liechtenstein et a déjà des projets pour élargir le marché. D’autre part, Menzi organise chaque année un grand événement clients. Il a eu lieu le 2 septembre au théâtre Vidy-Lausanne.