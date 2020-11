MESURE DE LA SYNCHRONISATION LABIALE AUDIO/VIDÉO

La synchronisation labiale du son et de l’image est un problème récurrent en télévision. Avec l’option Lip Sync, Leader propose sur ses analyseurs une solution, le générateur Leader, qui fournit une mire audio et vidéo avec une salve de fréquence. La caméra sur le plateau filme cette mire sur un écran, et l’audio est récupéré par un micro. A l’arrivée, la synchronisation labiale est visualisée sur l’écran de l’analyseur Leader, qui mesure en plus le décalage entre le son et l’image. Ceci permet à l’ingénieur du son de régler précisément le délai sur le signal audio. ■