MEYER MAPP 3D

Disponible gratuitement sur le site Meyer Sound et exploitable sans connexion internet, Mapp 3D fournit les rendus tridimensionnels de performance du système de diffusion. La simplicité de l’interface, l’intégration des processeurs Galaxy ainsi que l’importation des fichiers Sketchup et Autocad permettent d’optimiser la conception, puis la mise en oeuvre sur site. Mapp 3D inclut les processeurs de signaux virtuels Galaxy, permettant de configurer et d’afficher les prédictions, puis de synchroniser les paramètres directement sur site. La finesse de Mapp 3D repose sur plus de 65 000 mesures tridimension-nelles au 1/48e d’octave en chambre anéchoïque. Et les prédictions sont précises sur toute la bande passante, y compris à 12,5 Hz pour le 1100 VLFC ! ■