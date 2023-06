Meyer Sound et le Panther : éco-responsable

Avec sa taille compacte, son rapport poids/puissance élevé et son efficacité énergétique, le line array grand format Panther de Meyer Sound permet de réaliser des économies en termes de dépenses d’exploitation et d’émissions de gaz à effet de serre (GES) au cours de sa première année de tournée mondiale. Deux exemples notables sont les tournées « + – = ÷ x » d’Ed Sheeran et « Higher Tour » de Michael Bublé. Atteindre les objectifs de réduction de la taille, du poids et de la consommation d’énergie sans sacrifier les performances a nécessité un important travail d’innovation de la part de l’équipe d’ingénierie de Meyer Sound, dirigée par Katharine « Katie » Murphy Khulusi.