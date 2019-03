SPACEMAP LIVE, L’IMMERSION SONORE SIGNÉE MEYER

Nous ne vous apprendrons rien en annonçant l’engouement des fabricants pour la diffusion audio immersive. Meyer Sound dispose depuis plus de trente ans d’une équipe dédiée au développement de solutions d’enveloppement sonore, sous la direction de Steve Ellison. Basée sur la plateforme audio numérique D-Mitri, la technologie SpaceMap a été commercialisée dès 1993. Elle a été utilisée dans de multiples lieux, tels que des théâtres, parcs à thèmes, navires de croisière… SpaceMap permet au designer sonore de créer des environnements enveloppants en deux dimensions, dans un plan, donc. Un univers en trois dimensions peut être recréé avec plusieurs couches de SpaceMap. On y trouve la possibilité de faire réaliser aux sons des trajectoires mémorisées, et la technologie a séduit des troupes comme le Cirque du Soleil pour le spectacle KÀ, à Las Vegas.

C’est Steve Ellison que nous retrouvons à Amsterdam pour la présentation de la déclinaison live du SpaceMap. C’est aujourd’hui sur la plateforme Galaxy que s’articule SpaceMap Live. Il n’est donc pas nécessaire aux clients de solutions Meyer Sound d’acquérir un processeur dédié. Tout ce qui est utile en ressources est déjà présent dans les Galaxy, qui ont été vendu à 2 200 exemplaires à ce jour. La bascule vers l’immersion sonore ne nécessite donc chez Meyer aucune modification du workflow familier à chacun.

Coté interface utilisateur, trois iPad communiquaient avec la plateforme (photo). Les données de 16 sources audio étaient directement accessibles, la spatialisation des objets sonores clairement visible, l’utilisateur pouvant prendre à tout moment la main sur l’écran tactile. Nous avons pu assister au mixage en direct dans l’espace d’un spectacle associant une musique sur multipiste et une chanteuse. Ses déplacements, y compris dans la profondeur, y étaient restitués de façon très convaincante. Un lancement officiel de SpaceMap Live est prévu au PLS de Francfort, en avril. Avis aux amateurs.