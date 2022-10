Meyer Sound Panther

En clin d’œil à cette émulation, la marque américaine a même baptisé une série de ses solutions du nom du festival. En 2006 arrivait en effet au catalogue le MJF-212, retour de scène en 12’’ dont on retrouve en 2022 non moins de 16 unités rien que pour la scène de l’auditorium Stravinski. Le wedge MJF a depuis été décliné en 8 et 10’’ sous les références MJF-208 et MJF-210.

La nouveauté de cette édition ne concerne pas les retours, mais le système principal accroché dans l’auditorium, nommé Panther. C’est à Montreux que ce système réalise son baptême en intérieur.

Panther, la genèse

Si l’on s’attache à la phylogénèse, la lignée des panthères est à l’origine de diverses espèces telles que le lion sous le nom panthera leo ou encore le léopard. Un aspect dont ne semblent rien ignorer les équipes de Meyer Sound, qui ont associé à la plupart de leurs modèles de line array le nom d’une des sous-familles de panthères.

Dans un habile effet miroir phylogénétique, le système Panther se place en navire amiral de la gamme en concentrant l’ensemble des savoir-faire et de l’expérience de la marque en termes de line array.

Doté de deux 12’’ et deux moteurs à compression de 3’’, le Panther est capable de déployer 150 dB crête et 146 dB en continu à 1 m (M-noise). Son format est compact et léger, à savoir 68 kg par boîte, amplification incluse, et de dimensions 56,5 x 96,9 x 37,7 cm. C’est le facteur de forme du Lyon.

Fidèle à la constante recherche de linéarité de reproduction qui lui est chère, le fabricant américain a développé le système en tenant compte de l’ensemble des retours d’expérience que lui ont remonté du terrain les exploitants.

Disponibles en trois dispersions de 80, 95 et 110°, les boîtes s’alimentent en analogique et AVB Milan. Meyer Sound est l’un des fondateurs de l’alliance AVNU à l’initiative de l’AVB Milan, et c’est la deuxième enceinte Meyer, après le CAL, à recevoir ce port de communication. Les processeurs Galaxy en disposent depuis 2012.

Classées IP55, les Panther sont dotées de connecteurs Neutrik TOP. Et un focus est aussi réalisé sur la consommation énergétique qui a été optimisée. Associée aux dimensions et au poids limités, elle permet de réduire les besoins en électricité et volume de transport. Une préoccupation de plus en plus prise en compte dans la conception des systèmes, à juste titre.

Montreux, la musique est dans la place

Depuis ses origines, l’objectif du Festival de Jazz de Montreux est de permettre au plus large public possible de partager des expériences musicales. La fondation MJF est partenaire d’écoles de musique et de différentes structures artistiques. Le festival est très ouvert. Le Jazz Lab et l’auditorium Stravinski, sont les deux seules scènes à entrée payante. Les 10 autres sont gratuites et proposent des concerts dès le milieu de l’après-midi et jusqu’au petit matin, ouverts à toutes sortes de groupes et styles musicaux.

Le festival a accueilli lors de l’édition 2022, sous un soleil radieux, plus de 3 000 musiciens en 550 concerts et événements et 250 000 visiteurs. Le développement du MJF est constant et ne souffre que d’une limite, la géographie des lieux. Le site est en effet coincé sur l’étroite bande de terrain située entre le lac Léman au sud, et les coteaux urbanisés ou plantés de vignes au nord. Ainsi, plusieurs scènes sont-elles construites en structures éphémères au-dessus du lac, avec vue majestueuse sur le lac et les monts du Chablais dominant la rive française.