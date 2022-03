MEYER SOUND ULTRA-X20

La gamme Meyer comprend un système architectural de traitement acoustique innovant, des enceintes de monitoring, des solutions pour le cinéma, des colonnes, des systèmes de touring (quatre line-array, retours, subs), ainsi que plusieurs modèles répondant à de nombreux cas d’usage dans divers segments de l’événementiel et de l’installation. Les Ultra-X20 incarnent la proposition la plus compacte et polyvalente, en complément du modèle X40 situé une taille au-dessus.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Équipée de deux boomers de 5’’ et d’une compression 2’’, la Ultra-X20 annonce 123,5 dB SPL crête et une bande passante de 65 Hz à 18 kHz à -4 dB. Le moteur d’aigu est chargé par un pavillon à directivité constante rotatif 50° x 110°. Deux ouvertures alternatives sont proposées : 50° x 80° (modèle X22) et 110° x 110° (modèle X23).

L’enceinte embarque trois canaux d’amplification en classe D délivrant 860 W crête au total. La surface du panneau arrière est dévolue pour moitié au dissipateur thermique, et pour moitié à la connectique de l’enceinte comprenant un Powercon d’alimentation et un XLR pour l’audio. Ces deux connecteurs sont doublés pour permette le chaînage des enceintes.

Contrairement à ce qu’est devenue la norme des enceintes actives, la X20 ne propose ni preset ni égalisations en face arrière. Il s’agit là d’un positionnement général : Meyer invite en effet ses utilisateurs à se former pour faire leurs propres choix dans les processeurs Galaxy.

UTILISATION

La Ultra-X20 justifie d’un indice de protection IP54. L’enceinte est fabriquée en aluminium extrudé, terminé par deux flasques sur lesquelles de nombreux accessoires viennent se visser. Des inserts supplémentaires sur la face arrière offrent une compatibilité avec des rotules standard.

L’offre d’accessoires confère au produit une bonne polyvalence d’utilisation, aussi bien dans un contexte d’événementiel (angulations rapides) que d’installation. L’enceinte pouvant être accrochée en horizontal comme en vertical, la possibilité de faire tourner le pavillon prend tout son sens pour donner la meilleure performance en intégration. La maintenance est assurée par le distributeur Best Audio, qui peut réparer toutes les enceintes de la marque. Comme Meyer Sound fabrique lui-même toutes les pièces de ses produits, les conditions de réparation sont garanties dans le temps.