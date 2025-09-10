Une enceinte haut de gamme puissante, amplifiée, large bande

La série d’enceintes Meyer Sound Ultra-X se décline en trois modèles. L’Ultra-X20 (2019), l’Ultra-X40 (2022), et l’Ultra-X80 (2025). Dernière arrivée, et la plus musclée d’entre elles, l’Ultra-X80 complète cet ensemble d’éléments point source. Elle est pensée comme un système principal de forte puissance, couplé si nécessaire aux unités sub-grave LFC recommandées – 750-LFC, 900-LFC ou 2100-LFC (non testées ici).

Présentation générale

Le kit faisant l’objet de ce test se compose d’une paire d’enceintes Ultra-X80 à filtrage actif et bi-amplification intégrée. Un classique chez le fabricant. Meyer Sound propose ici une enceinte de diffusion large format orientée façade, de moyenne portée, utilisée comme système principal ou bien comme élément front-fill voire ligne de délai, dont la dispersion HF est adaptable par le biais d’un pavillon orientable. On peut passer de 95°H x 40°V en configuration standard à 40°H x 95°V, après rotation de 90° du guide d’onde.

Son design est basé sur le montage, dans une enceinte à évent bass-reflex, d’une paire de haut-parleurs LF 12’’ entourant le haut-parleur HF central de diaphragme 4’’, dont le but est de former une quasi-source ponctuelle la plus cohérente possible.

L’impédance moyenne n’a pas été communiquée par le constructeur.

Concernant la transition entre les voies HF et LF, Meyer Sound propose un système électroacoustique basé sur la technologie de filtrage FIR à phase linéaire, ce qui rend tous les éléments Ultra-X naturellement « phase compatibles » entre eux. Cette particularité est un atout déterminant pour l’amélioration de la restitution des transitoires, notamment dans la partie intelligible du système.

L’autre bénéfice direct, obtenu dans le cadre d’un design en multidiffusion orienté spatialisation, est celui de garantir la relation de phase entre les éléments discrets qui composent le système, sans risque d’altérer le timbre des sources sonores qui voyagent dans les différents plans de la diffusion.

Cet atout offre plus généralement à l’utilisateur final des conditions facilitées d’alignement rapide sur le terrain, entre éléments de la même gamme, ainsi qu’avec les line-array du même fabricant (Panther ou Lyon, par exemple).

En ouvrant le carton d’emballage, on trouve la documentation accompagnée d’un ensemble de connecteurs Neutrik, composé d’une fiche XLR mâle, d’une fiche etherCON type, et d’une fiche powerCon.

La référence des connecteurs contient l’abréviation TOP pour True Outdoor Protection, garantissant un niveau de protection IP65 (le chiffre 6 pour la protection totale aux poussières et le chiffre 5 pour la protection contre les projections d’eau massive sous pression).

Ergonomie et mécanique

L’Ultra-X80 présente une forme trapézoïdale typique des enceintes prévues pour utilisation en tant que système principal façade, ou en complémentaire front-fill.

Les deux flancs, supérieur et inférieur de son boîtier, sont pourvus d’un insert taraudé, destiné à fixer l’un des deux modèles de lyres, l’une prévue pour son installation verticale et l’autre pour l’horizontale.

Une option d’utilisation de l’enceinte en tant que retour de scène serait possible en side-fill, accrochée à un élément de structure mobile par le biais d’un crochet standard de diamètre 50 mm et d’une de ses lyres dédiées.