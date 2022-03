Meyersound lâche le fauve

Panther est une enceinte line array conçue pour répondre aux demandes de gros systèmes. Panther-M et Panther-W, avec respectivement à 95 et 110 degrés, et Panther-L qui dispose d’un tweeter à longue portée avec une couverture horizontale de 80 degrés, permettent d’adapter la couverture dans différentes configurations, et possèdent un poids réduit (68 Kg). Le module électronique incorpore un amplificateur de classe D à quatre canaux, couplé à une alimentation innovante. Avec une correction avancée du facteur de puissance et des tensions plus élevés, le boîtier d’amplificateur fournit un courant de crête plus élevé aux haut-parleurs. Panther embarque des haut-parleurs basse fréquence de 12’’ à excursion plus longue et des moteurs à compression de 3’’, et annonce une pression acoustique crête de plus de 150 dB SPL. ■