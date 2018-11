Roger Williams, le directeur commercial export de HH, était présent pour un tour d’horizon des enceintes destinées au réseau de magasin et à la revente sur le Web. HH est d’origine anglaise, fondée en 1960 à Cambridge, et connue en France dès les années 1980-1990. Elle propose une large gamme qui va de l’enceinte Bluetooth autonome à celle d’installation pour ligne 100 V. Les invités ont pu écouter le système Aero 20 A de DAS Audio. La société DAS avait dépêché Joël Damiano, directeur export et ingénieur du son, qui nous a présenté l‘Aero 20A. Le moins que l’on puisse dire est que le système poussait très fort et nous avons été bluffés par l’équilibre et l’intelligibilité à 50 m.

Egalement présenté dans le showroom, la solution d’installation Vantec 20A, dédiée aux salles de spectacle, et le système Event. Mention spéciale pour la série Quantum équipée d’un caisson 10’’ amplifié et de ses satellites deux fois 2’’ dédiés à l’installation (existe aussi en simple 3’’ et triple 3’’). Elle fonctionne en 8 Ω et en ligne 100 V et est disponible dans toutes les couleurs RAL. Toute nouvelle arrivée, Phonic était présentée par Barry Lin et Sam Tsai. En démonstration, la gamme de consoles AM-GE qui se différencie par un écran LCD et intègre un lecteur/enregistreur MP3 USB, Bluetooth dans une finition couleur bronze. Une nouveauté avec la série d’enceintes amplifiées Smartman pouvant se relier en wi-fi entres elles. Le Bluetooth est également embarqué dans cette enceinte ainsi qu’une console numérique incorporée quatorze entrées contrôlable par iPad, Phonic la surnomme la all in one (ou tout-en-un). Le constructeur présentait une toute

nouvelle gamme public address sous la marque Asystems, très complète et allant jusqu’à des matrices numériques compatibles Dante.