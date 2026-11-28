La série MIA de DAS Audio comprend sept enceintes coaxiales deux voies, de 5 à 12’’, avec un niveau maximal annoncé de 137 dB SPL, ainsi que deux subwoofers passe-bande extra-plats. Les modèles de 10 et 12’’ disposent de guides d’onde rotatifs. Associées aux matrices Integral-MA, les enceintes bénéficient de filtres FIR et de limiteurs spécifiques à chaque modèle. L’écosystème Integral permet de gérer les enceintes via Alma ou un navigateur web. Il prend en charge Dante/AES67 et la distribution en 70/100 V, avec jusqu’à huit enceintes par canal.