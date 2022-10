Micro dynamique Mojave Audio MA-D

Le MA-D est le premier microphone dynamique à main de la gamme. Conçu pour une réponse en fréquence optimisée et une musicalité riche, le MA-D est un modèle idéal pour les chanteurs, mais avec un profil sonore polyvalent pour la scène et le studio. Comme avec tous les microphones Mojave Audio, le MA-D est construit avec des composants de la plus haute qualité. ■