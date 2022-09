Micro grosse caisse DPA 4055

Le microphone 4055 est un micro dédié à la grosse caisse. Cette solution professionnelle permet de restituer le son à l’intérieur comme à l’extérieur du fût. Le micro est conçu pour permettre aux ingénieurs du son de le façonner comme ils le souhaitent. Le micro est conçu pour les tournées et fonctionne aussi bien en studio. Destiné à être utilisé spécifiquement pour la grosse caisse, il offre une réponse en fréquence linéaire, à la fois dans l’axe et hors axe, pour un son compact, naturel et très défini. Le bas est puissant et la gestion des médiums facile. Le 4055 est doté d’un corps robuste et assez large ainsi que d’une couche de mousse anti-vent étudiée pour faire face aux turbulences acoustiques de la grosse caisse. ■