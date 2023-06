Micro immersif Audio-Technica BP3600

Destiné à la captation sonore à 360° en live, dans les stades et dans tous types de situations, il est constitué de huit capsules hypercardioïdes associées dans un montage compact et léger tenant dans un cube de 15 cm de côté, utilisable par un seul opérateur. Il propose un routing direct, sans décodage ni latence, pour délivrer un format 5.1.4. La sortie est proposée en Lemo 2B et un épanoui vers huit XLR est inclus. Huit bonnettes sont aussi incluses, ainsi qu’une pince isolante. Des bonnettes Rycote BBG sont aussi utilisables. Avant sa mise sur le marché, le BP3600 a été testé avec succès sur divers événements dont le championnat du monde de moto.