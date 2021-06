MICRO RM-TT POUR SOLUTION DE CONFÉRENCE YAMAHA ADECIA

Relié en Dante, ce micro s’intègre à la gamme Adecia en s’associant au processeur de conférence RM-CR, aux enceintes colonne VXL1-16P et aux switches PoE+ SWR2311P-10G. Tracking vocal, gain automatique, atténuation automatique d’écho, réduction de bruit et de réverbération, les outils d’optimisation du résultat sonore de la conférence sont exploités au mieux avec le RM-TT. Jusqu’à huit micros peuvent être chaînés dans le système et l’utilisateur peut personnaliser les paramètres, dont le diagramme polaire, ce qui permet même de diviser la salle en plusieurs îlots sonores. L’accent a aussi été placé sur la facilité de mise en œuvre du système. ■